Кабмін запланував на 2017 рік пряму підтримку малих сільгоспвиробників

Кабінет міністрів затвердив і направив до Верхової Ради основні напрями бюджетної політики на 2017 рік, які включив пряму підтримку малих і середніх сільськогосподарських виробників з бюджетів усіх рівнів в сумі до 1% від валового виробництва аграрної продукції за 2016 рік.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання перед Кабміном розробити формулу надання прямої державної допомоги, яка б враховувала ефективність виробництва на фермі.

"Важливо, щоб у бюджеті 2017 року була досить суттєва підтримка фермерських господарств, які виробляють національний продукт. Пріоритет – це маленькі та середні фермерські господарства. Ми маємо зробити формулу, яка визначатиме, що ми даємо підтримку на 1 га площі з коефіцієнтом виробленої продукції, тобто не просто стимулювати обробку землі, а й розширення виробництва, збільшення врожайності, поліпшення технологій, органічне виробництво, переробку і так далі", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий раніше повідомляв про плани відомства закріпити обсяг підтримки агросектору в розмірі 1% від валового виробництва агропродукції на рівні окремого закону. За словами міністра, 2015 року сума обороту агропродукції склала близько 550 мільярдів гривень, відповідно мова йде про виділення з бюджетів близько 5,5 мільярда гривень.

Мінагропрод також планує отримати з держбюджету додаткові 450 мільйонів гривень на проекти з підтримки сільського господарства поточного року. Але, за словами міністра, аграрії зможуть отримати кошти тільки до весни.

На пряму адресну допомогу зможуть розраховувати виключно малі підприємства до 500 га.