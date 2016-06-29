На Івано-Франківщині в господарстві датської компанії через спеку загинули майже 700 свиней

Як повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, усього в приміщенні, де був порушений температурний режим, утримується 1350 голів свиней.

«В одному з приміщень господарства, в якому утримується 1350 голів, загинула 671 свиня. З анамнестичних даних встановлено, що 25 червня все поголів'я було клінічно здорове, нормально споживало корм і воду. В ніч на 26 червня сталося самовільне відключення вентиляційної системи в одному приміщенні господарства... За анамнестичними даними, результатами розтину і лабораторних досліджень, причиною загибелі свиней у господарстві «Даноша» є тепловий удар (гіпертермія)», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що підприємство проводить ремонтні роботи вентиляційної системи. На час обстеження температура в приміщенні становила 32°С.

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За результатами лабораторного дослідження фахівці встановили, що африканська чума свиней або сибірська виразка не могли бути причиною загибелі тварин.

Довідка УНІАН. «Даноша» працює на українському ринку з 2004 року. На Прикарпатті підприємство має виробничі потужності в селах Копанки, Лука, Вилки Калуського району, Тустань, Лани Галицького району, в яких утримується приблизно 125 тисяч голів свиней.

«Даноша» є компанією зі 100% датським капіталом і сестринської компанією сільськогосподарського підприємства " Poldanor S. A. (Польща, входить у групу Axzon).