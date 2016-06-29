У Росії продовжили продуктове ембарго до кінця 2017 року

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції Заходу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

"Продовжити з 6 серпня 2016 року до 31 грудня 2017 року дії окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента Російської Федерації "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації", - йдеться в указі.

Цим же документом уряду РФ доручено забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення заходів, необхідних для реалізації цього указу.

Також уряд отримує повноваження при необхідності вносити пропозиції про зміну строку дії зазначених економічних заходів.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн ввели санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ.

Пізніше Путін підписав указ про продовження до 5 серпня 2016 року заходів у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.