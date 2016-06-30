Кабмін підготує законопроект про обіг сільгоспземель до 10 липня

Кабінет міністрів, якому Верховна Рада доручила подати законопроект про обіг сільськогосподарських земель до 1 березня 2016 року, має намір завершити підготовку до 10 липня поточного року.

Про це в ході бізнес-конференції сказав глава Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Не буду дуже оптимістичним, але я сподіваюся, що наступного тижня ми вже вивісимо його (законопроект - УНІАН) на сайті міністерства", - сказав Кутовий.

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Він підкреслив, що законопроект не буде містити норми про зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. "Жодних новинок там не буде. Там будуть відображені ті підходи, про які я говорив раніше. Тобто оборот прав оренди та заставу прав оренди. Питання прямого продажу (землі - УНІАН) на даний момент ми виносити не будемо", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод планує дозволити продаж прав оренди на землю, які можуть бути закладені при отриманні кредиту, на перехідному етапі перед відкриттям ринку землі.

За словами голови Мінагропроду, оборот права оренди землі дозволить побачити індикативне ціноутворення, тобто ту ціну, яку теоретично можна отримати в разі здійснення продажу між фізичними особами – власниками паїв. Кутовий зазначав, що, орієнтуючись на ці цінові складові, коли вони будуть наближені до європейських показників, уряд, можливо, повернеться до питання наступного етапу земельної реформи – запуску ринку сільгоспземель. Міністр заявляв, що пропозицію Мінагропроду не передбачає запуску повноцінного ринку землі без такого перехідного періоду.