У Чернігівській області зафіксували спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зафіксували спалах смертельно небезпечного для тварин захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) – у Чернігівській області в підсобному господарстві, де загинули п'ять з 32 свиней, які перебували там.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«У Чернігівській області в особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в селі Хибалівка Куликівського району Чернігівської області, з 28 по 29 червня зареєстрована загибель п'яти з 32 наявних голів свиней», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що діагноз АЧС був встановлений за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

На даний момент проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 12 спалахів АЧС, в тому числі в Полтавській і Одеській областях – по три, у Житомирській, Сумській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській і Чернівецькій – по одному.

У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС в дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому 5 з цих спалахів відбулися в дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.