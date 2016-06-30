Експорт української аграрної продукції в ЄС зріс на чверть

Експорт аграрної продукції з України до країн Європейського Союзу в січні-травні 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 24% і становив 1,8 млрд дол., тоді як загальний обсяг експорту сільгосппродукції становив 5,7 млрд дол., повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«Експорт продукції аграрного сектору становить 41,8% від загального експорту, а це 5,7 млрд дол. Прихильники євроінтеграції, для вас перемога: до країн ЄС вітчизняні виробники експортували вже на суму 1,796 млрд дол. Експорт за цей період порівняно з торішнім збільшився на 23,9%», - написала Рутицька.

Заступник міністра зазначила, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг виручки від експорту сільськогосподарської продукції зріс на 2,4%, а зовнішньоторговельний оборот збільшився на 4,3%.

Лідируючі позиції в регіональній структурі експорту в січні-травні зайняли країни Азії, куди було відправлено 43,6% від загальних поставок. Виручка від поставок до Азії становить 2,5 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. При цьому 45% експорту пішло до країн Азії, 28,2% – Європи, 13,6% – в Африку і 10% – до країн СНД.

Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури (16% від загального обсягу поставок за кордон), жири і масла (9%) та олійні культури (4%).