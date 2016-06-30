Україна і Молдова домовилися відновити торговельні відносини, обмежені взаємними заборонами

Україна і Молдова готові знайти взаємоприйнятні торгові рішення і відновити торговельні відносини між двома країнами, обмежені взаємними бар'єрами навесні цього року. Як повідомили у прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Як відзначили у прес-службі, глави урядів домовилися якнайшвидше відновити практичну роботу Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яка не проводила засідань з 2011 року. Гройсман відзначив, що міжурядова комісія має стати ефективним і ключовим інституційним механізмом двосторонньої взаємодії.

«Сторони окремо обговорили ситуацію навколо існуючих обмежень у торгівлі між двома державами, домовились про пошук взаємоприйнятних рішень, які дозволять налагодити повноцінну торгову взаємодію», - повідомили в уряді.

Прем'єр-міністр Молдови також запросив Гройсмана взяти участь в урочистостях з нагоди 25-ї річниці Незалежності Республіки Молдова, які відбудуться в Кишиневі 27 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, уряд Молдови тимчасово, з 27 квітня до кінця цього року, ввів квоти на постачання молочної та м'ясної продукції українського виробництва, а також встановив мито на імпорт, який буде перевищувати встановлені квоти, щоб захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь заявило, що вважає такі дії порушенням норм Світової організації торгівлі і угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Крім того, Україна запровадила низку заходів у відповідь. Водночас вже в червні цього року Київ і Кишинів домовилися про необхідність знімати обмеження, оскільки вони є контрпродуктивними.