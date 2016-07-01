Кабмін дозволив Фіскальній службі перевірити аграріїв в частині сплати ПДВ

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів України дозволив Державній фіскальній службі провести документальні перевірки аграрних підприємств у зв'язку з можливими порушеннями платіжної дисципліни. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Коментуючи необхідність прийняття такого рішення, міністр фінансів Олександр Данилюк сказав: "Ми просимо дозволити ДФС провести документальні перевірки сільськогосподарських підприємств. Це пов'язано з тим, що ми проаналізували динаміку відшкодування ПДВ і побачили деякі аномалії. Суми серйозні. Ми проти тиску на бізнес, але в умовах, коли ми рахуємо кожну копійку, треба перевірити. У нас є підозри, що компанії користуються спецрежимом (сплати податків - УНІАН), який діяв минулого року, але цього року був змінений".

У свою чергу голова уряду Володимир Гройсман підкреслив, що перевірки мають проводитися, але без обмеження господарської діяльності.

"Перевірка не має бути тиском. Це інтелектуальна робота, яку треба зробити непомітно. Перевіряйте, але інтелектуально", - сказав Гройсман.

Читайте такожФіскальна служба пропонує залишати аграріям 50% ПДВ

Разом з тим, в ході обговорення даного питання голова Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий і голова Міністерства юстиції Павло Петренко запропонували удосконалити урядове рішення і обмежити час проведення перевірок двома місяцями - до вересня поточного року. Крім того, Мінфіну було запропоновано скласти список компаній, які будуть перевірені. Цей перелік буде представлений на наступному засіданні уряду, орієнтовно 6 липня. Тоді ж буде остаточно затверджено текст відповідного урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування агропідприємств. З 2016 року ПДВ є обов'язковим до сплати і відшкодування. Згідно з прийнятими змінами, операції з зерновими і технічними культурами оподатковуються ПДВ у пропорції: 85% нарахованого податку до бюджету, 15% – у розпорядженні підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва: 20% – у бюджет, 80% – на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією: 50 на 50. Раніше весь нарахований податок аккумулировался на рахунках підприємств.