Через спалах АЧС на Чернігівщині вже спалили 70 свиней, рух через заражене село заборонено

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, у період з 30 червня по 3 липня здійснено обхід 215 приватних господарств, вилучено, забито та спалено понад 70 голів свиней загальною вагою 5,21 т, вивезено та спалено підстилку і продукти життєдіяльності тварин.

Закрито рух транспортних засобів у зоні села Хибалівка по автомобільній дорозі О-251003 Вересоч – Кладьківка. Об’їзд до села Кладьківка здійснюється від автомобільної дороги Р-67 через село Дрімайлівку.

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Під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, що відбулося 1 липня, було прийнято рішення про забезпечення роботи свиногосподарств всіх форм власності в «закритому режимі», тимчасове обмеження на певних територіях торгівлі живими свинями, заборона подвірного забою свиней на території зони нагляду для реалізації продуктів їх забою, вжиття заходів щодо недопущення здійснення торгівлі у невстановлених місцях.

Як повідомляв УНІАН, у селі Хибалівка Куликівського району в особистому підсобному господарстві 28-29 червня було зареєстровано загибель 5 з 32 голів свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) встановлено діагноз "африканська чума свиней".

Упродовж 2014-2015 років в Чернігівській області було зареєстровано 24 випадки захворювання на АЧС, у тому числі в Куликівському районі. Із початку 2016 року АЧС в Чернігівській області зареєстровано вперше.