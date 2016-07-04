У Мінагропроді назвали найприбутковіший вид агробізнесу за підсумками минулого року

Виробництво насіння соняшнику стало найприбутковішим видом аграрного бізнесу за підсумками 2015 року з показником рентабельності 80,5% у гривні, а виробництво яєць посіло друге місце з показником 60,9%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"За підсумками 2015 року найбільший показник рентабельності серед сільськогосподарської продукції показало виробництво насіння соняшнику (80,5%). Друге місце за рентабельностю посіло виробництво яєць (60,9%)", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що порівняно з попереднім роком лідери не змінилися, але якщо рентабельність виробництва яєць збільшилося на кілька відсотків, то соняшника – більш ніж вдвічі.

Гривнева рентабельність виробництва овочів відкритого грунту 2015 року склала 47,5%, зерна – 43,1%, цукрових буряків – 28,2%, картоплі – 24,2%, свинини – 12,7%, молока – 12,6%.

Найбільший показник збитковості - у виробництва м'яса овець та кіз (-29,6%), далі йдуть виробництво м'яса великої рогатої худоби (-17,9%) і м'яса птиці (-6,1%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, частка підприємств аграрного сектору економіки (сільське, рибне та лісове господарство), які завершили 2015 рік з прибутком, становить 88,4%, що є найбільшим показником серед усіх галузей економіки. Обсяг отриманого прибутку становить 128,4 мільярда гривень, що також є найбільшим показником серед усіх галузей. Збиток інших 11,6% підприємств склав 25,3 мільярда гривень.

В цілому за підсумками 2015 року на прибуток вийшли 73,3% підприємств України. Проте показник прибутку не перекрив обсяг збитку – 352,9 мільярда гривень проти 726,3 мільярда гривень.