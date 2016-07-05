Частка продовольства в обсязі українського експорту становила 42%

Частка продовольчих товарів в обсязі експорту з України в січні-травні цього року становила 42,2%, або 4,6 млрд дол. у грошовому вимірі, причому зернові культури становили 17,9% загального експорту (1,9 млрд дол.), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«У січні-травні 2016 року Україна поставила на зовнішні ринки аграрної продукції на 4,6 млрд дол. Найбільшу частку в цьому експорті становили зернові культури (17,9% від загального експорту, на суму 1,9 млрд дол.), готові харчові продукти (6,2% від загального експорту, на суму 672 млн дол.), насіння та плоди олійних рослин (3,3% від загального експорту, на суму 351 млн дол.)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за вказаний період Україна імпортувала аграрної продукції на 1,5 млрд дол., що сформувало позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільгосптоварами в 3,1 млрд дол. Найбільша частка в імпорті продовольства за січень-травень припала на готові харчові продукти (4,5% від загального експорту, на суму 527 млн дол.), насіння та плоди олійних рослин (1,9% від загального експорту, на суму 222 тис. дол.), їстівні плоди та горіхи (1,5% від загального експорту, на суму 171 млн дол.), рибу і ракоподібні (1,3% від загального експорту, на суму 148 млн дол.).

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Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. При цьому 45% експорту пішло до країн Азії, 28,2% – до Європи, 13,6% – до Африки і 10% – до країн СНД.

Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури (16% від загального обсягу поставок за кордон), жири та олії (9%) і олійні культури (4%).