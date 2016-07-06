ЄБРР готовий підтримати українське органічне виробництво та переробку соняшнику

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) буде підтримувати органічне виробництво, переробку соняшнику та інші види аграрного бізнесу з високою доданою вартістю в Україні, повідомив на прес-конференції директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер.

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"Ми обговорювали з Підлогою Полманом (президент корпорації Unilever – УНІАН) як далі інвестувати в ланцюжок вартості, наприклад, в органіку, збільшення доданої вартості в переробці соняшнику. Ми будемо розробляти ці ідеї та концепції з Міністерством аграрної політики та продовольства, і говорити з представниками харчової промисловості щодо допомоги в цьому процесі", - сказав Аджунер.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець червня 2016 року, банк узяв на себе зобов'язання щодо надання близько 12 мільярдів євро в рамках 364 проектів по всій країні.