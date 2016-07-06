Кабмін продовжив продуктове ембарго проти Росії до 2018 року

Кабінет міністрів України продовжив у відповідь «продуктове» ембарго на російські товари, вперше введене рішенням уряду від 30 грудня 2015 року терміном на 6 місяців, до 31 грудня 2017 року у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу.

«Вноситься проект постанови, яким пропонується продовжити до 31 грудня 2017 року включно дії заборони поставки на митну територію України товарів походженням з Росії, затверджених постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2015 року. Відповідний проект постанови виноситься на розгляд у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України у відповідь на введення Російською Федерацією торговельних заборон і обмежень щодо України», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

При цьому Кубів повідомив, що прийнята постанова є частиною заходів України у відповідь на указ президента РФ від 1 липня про введення торговельних обмежень до 31 грудня 2017 року, а інші можливі заходи буде розглянуто Радою національної безпеки й оборони.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

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Як наголосила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торговельні обмеження Росії означають цілковиту зупинку українського транзиту в Казахстан і Киргизстан, і в цьому зв'язку Україна порушить питання торговельних обмежень на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликало ЄС і Казахстан вимагати від Російської Федерації скасування обмежень на транзит українських товарів.

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговельними обмеженнями для України з боку Росії, 5 липня зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путін видав указ, що обмежує транзит.

Станом на 5 липня на російському кордоні було затримано 43 фури і 22 вагони з українськими товарами.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною.

Серед таких рішень - призупинення Росією дії договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства і ряду промислових товарів.

2 січня Україна ввела дзеркальні торговельні заходи, а саме – імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років.