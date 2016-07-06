Гройсман закликав розібратися з відшкодуванням ПДВ аграріям та провести необхідні перевірки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Міністерство фінансів та Державну податкову службу розібратися з питанням відшкодування податку на додану вартість аграрним підприємствам, а також провести перевірки в тих компаніях, які підозрюються в маніпуляції податковими даними.

Про це Гройсман сказав в ході засідання уряду у відповідь на зауваження голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаниной, присутній на засіданні.

За інформацією Южаниной, деякі великі агрохолдинги отримують сьогодні значні суми відшкодувань ПДВ за операціями, наведеними в 2015 році. Однак режим відшкодувань податку аграріям почав діяти лише з 2016 року, а значить проводяться зараз відшкодування можуть бути незаконними.

"Якщо є зловживання - за ним повинен бути результат. І це треба зробити швидко", - сказав Гройсман. При цьому він підкреслив, що перевірки повинні пройти по конкретним підприємствам.

"Не треба всіх під одну гребінку, - сказав глава уряду. - Буде окреме доручення ГФС провести термінову перевірку на підприємствах і дати відповідь".

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Присутній на засіданні уряду міністр фінансів України Олександр Данилюк у свою чергу зазначив, що на поточний момент переліку підприємств - порушників законодавства немає. За словами Данилюка, ГФС запропонував перевірити понад 2000 агропідприємств на предмет правильності нарахування та відшкодування ПДВ. "Але я з такою пропозицією не згоден і вносити його на розгляд уряду - УНІАН) не буду", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні уряду 4 липня - Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів у цілому схвалив можливість проведення перевірок аграрних підприємств у зв'язку з можливими порушеннями ними платіжної дисципліни. При цьому глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що перевірки повинні проводитися без обмеження господарської діяльності. Крім того, глава Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий і глава Міністерства юстиції Павло Петренко запропонували обмежити час проведення перевірок двома місяцями - до вересня поточного року. Мінфіну було запропоновано скласти список компаній, які будуть перевірені.

24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування агропідприємств. З 2016 року ПДВ є обов'язковим до сплати і відшкодування. Згідно з прийнятими змінами, операції з зерновими і технічними культурами оподатковуються ПДВ у пропорції: 85% нарахованого податку до бюджету, 15% – у розпорядженні підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва: 20% – у бюджет, 80% – на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією: 50 на 50. Раніше весь нарахований податок аккумулировался на рахунках підприємств.