Кабмін схвалив концепцію впровадження електронної акцизної марки

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів схвалив концепцію створення і впровадження автоматизованої системи контролю за оборотом алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 липня.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінфіну, впровадження електронної акцизної марки забезпечить створення єдиного інформаційного простору і формування бази даних про обіг підакцизних товарів, стане дієвим важелем у боротьбі з фальсифікованою, контрафактною і контрабандною продукцією.

Мінфін зазначає, що впровадження електронної акцизної марки забезпечить комплексний контрольно-запобіжний моніторинг у сфері обігу підакцизних товарів і охопить всі етапи їх переміщення від виробника чи імпортера до кінцевого споживача. Крім того, прийняте рішення значно спростить документообіг у сфері обігу підакцизних товарів, мінімізує вплив людського фактора на адміністрування акцизного податку і в цілому зменшить обсяг тіньового ринку підакцизних товарів.

Як повідомляв УНІАН, Державній фіскальній службі протягом 2015 року вдалося запобігти потраплянню на ринок фальсифікованої й контрабандної продукції на загальну суму 861,6 млн грн.

У 2015 році ліквідовано 84 підпільних виробництва фальсифікату. З незаконного обігу вилучено спирту на суму 70,1 млн грн, лікеро-горілчаних виробів – на 103,4 млн грн, тютюну – на 155 млн грн, пально-мастильних матеріалів – на 496,7 млн. грн.