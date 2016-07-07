Мінекономрозвитку пропонує скасувати або обмежити держрегулювання цін на продукти

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонує Кабінету міністрів України скасувати або обмежити державне регулювання цін на продукти харчування, повідомив заступник міністра Максим Нефьодов на круглому столі в Києві.

Читайте такожЗростання цін в Україні сповільнилося до 7,5%

"Ми пропонуємо два варіанти вирішення ситуації. Як більш радикальний - абсолютно повне скасування цього списку (продуктів харчування, ціни на які підлягають держрегулюванню - УНІАН), так і умовно більш помірний - істотне скорочення цього списку і позбавлення місцевих органів права цим займатися (контролювати ціни - УНІАН)", - сказав він.

При цьому Нефьодов підкреслив, що вибір конкретного варіанту оптимізації держрегулювання залежатиме від того, яке з двох рішень підтримає уряд.

За словами заступника міністра, Кабмін ухвалить рішення з цього питання протягом кількох місяців. При цьому Нефьодов зазначив, що Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін.

Читайте такожУ Гройсмана обіцяють зростання реальної зарплати вперше за три роки, але в 2017

Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку Володимир Семеніхін, який також брав участь у круглому столі, зазначив, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін за всіма продуктами харчування.

"Щодо хлібу, борошна і свинини середньорічне зростання цін становив 12% з 2003-го до 2013 року. Тобто у середньому за 10 років ціни на ці регульовані категорії зростали на 2% більше, що дало майже 20% накопиченого зростання вище, ніж середній індекс цін продуктів харчування", - сказав Семеніхін.

Голова Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський зазначив, що пропозиція Мінекономрозвитку щодо обмеження переліку товарів, ціни на які підлягають держрегулюванню, не відповідає принципам ринкової економіки.

"Або ми перекладаємо ціноутворення на виробників, і держава залишає за собою тільки наглядові, а не контрольні функції, або так, як зараз пропонується, - те саме, що і було. Ті самі будуть корупційні схеми і державні інспекції", - сказав Чагаровський.

Довідка УНІАН. Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».