"Укрспирт" з початку року збільшив експорт спирту в 10 разів

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості у січні-червні 2016 року експортувало 151,8 тисячі дав профільної продукції, що в 10 разів перевищує аналогічний показник минулого року, повідомила прес-служба держпідприємства.

"У першому півріччі підприємство вже реалізувало 151,8 тисячі дал продукції. Для порівняння, за весь 2015 рік експортовано близько 140 тисяч дал, а в першому кварталі 2015 року на зовнішні ринки відвантажено 15,2 тисячі дав", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Укрспирт" домовився про постачання спирту до Угорщини.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрспирт" також має домовленості про постачання в Грузію, Азербайджан, Польщу, Домініканську Республіку.

"Укрспирт" 2015 року виробив 9,4 мільйона дал етилового спирту, що на 21% менше, ніж 2014 року. Чистий прибуток держпідприємства 2015 року склала 16 мільйонів гривень проти 532,2 мільйона гривень чистого збитку 2014 року.

Міністерство аграрної політики і продовольства планує до кінця 2016 року передати "Укрспирт" Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну 2010 року. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Загальна річна потужність цих заводів становить 31,3 мільйона дал. "Укрспирт" виробляє спирт, алкогольні напої, біоетанол та іншу продукцію. На підприємстві працює близько 5 тисяч осіб. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".