Українські аграрії вже намолотили 4,5 мільйона тонн зернових

Українські аграрії на 8 липня зібрали урожай на площі 1,3 млн га (14% до прогнозу), намолотивши 4,5 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 34,7 ц/га.

При цьому пшениці намолочено 1,5 млн тонн з площі 399 тис. га (7% прогнозу), а ячменю – 2,8 млн тонн з 840 тис. га (30%).

Горох зібрано з площі 57 тис. га (25%) в обсягу 170 тис. тонн.

Крім того, намолочено 179 тис. тонн озимого ріпаку з 76 тис. га.

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Всього збору підлягають 9,4 млн га ранніх зернових і зернобобових культур, із яких 6 млн га пшениці, 2,8 млн га ячменю, 142 тис. га жита, 214 тис. га вівса та 230 тис. га гороху.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових цього року становитиме до 60 млн тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році. Зокрема, пшениці було зібрано 26,5 млн тонн, кукурудзи – 23,2 млн тонн, ячменю – 8,3 млн тонн, гречки – 127 тис. тонн. Урожай соняшнику становив 11,2 млн тонн.