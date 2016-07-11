В Україні набуло чинності ембарго на російські товари до кінця 2017 року

Рішення уряду України про продовження продуктового ембарго щодо російських товарів до кінця 2017 року, прийняте у відповідь на нові торгові обмеження з боку Росії, сьогодні набула чинності.

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

"Постанова набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив продуктове ембарго на російські товари, вперше введене рішенням уряду від 30 грудня 2015 року терміном на 6 місяців, до 31 грудня 2017 року у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії.

1 липня Росія вжила додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включно з продовольством і промисловою продукцією, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан та Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно вжити дзеркальних заходів у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, організовувати з 1 липня доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.