У Нацбанку пояснили, завдяки чому ціни в Україні уповільнили зростання

Уповільнення інфляції до 6,9% в річному вираженні дещо випереджає прогнози Національного банку України щодо рівня інфляції і пояснюється уповільненням річної базової інфляції і стрімким зниженням темпів зростання цін на сировину для продуктів харчування.

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Про це йдеться в коментарі регулятора, опублікованому на офіційному сайті.

Регулятор відзначає, що зниження базового індексу споживчих цін і здешевлення сировинних продовольчих товарів компенсувало значніший, ніж передбачалося, вплив з боку адміністративно регульованих цін і тарифів.

«Поточна динаміка споживчої інфляції і складових цього показника свідчить про досяжність інфляційної цілі на кінець 2016 (12% +/- 3 п. п.)», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксована дефляція на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця. У річному вираженні, до червня 2015 року, інфляція в червні 2016 року сповільнилася до 6,9% з 7,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.