Молдова залишить торговельні обмеження для України до кінця року, але не буде їх продовжувати

Молдова залишить у силі торгові обмеження щодо України, які передбачають квотування поставок молочної та м'ясної продукції, а також підвищені мита на імпорт, до кінця 2016 року і не буде їх продовжувати.

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Про це заявив міністр економіки Молдови Октавіан Калмик на прес-конференції в Києві.

"Товарообіг між Україною і Молдовою знизився в рази. Зокрема, наш експорт впав до 40 млн дол. Водночас, наш імпорт з України - в межах 600 млн дол. Незважаючи на це, Молдова ввела обмеження в торгівлі, які були тимчасові. Ми домовилися на минулій зустрічі, що цей захід діятиме до кінця року і не буде продовжений надалі", - сказав він.

Міністр відзначив, що Молдова виступає за гармонійний розвиток економічних відносин із Україною і налаштована усувати бар'єри у взаємній торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп домовилися знайти взаємоприйнятні торговельні рішення і відновити торговельні відносини між двома країнами, обмежені взаємними бар'єрами навесні цього року.

Уряд Молдови тимчасово, з 27 квітня до кінця цього року, ввів квоти на поставку молочної та м'ясної продукції українського виробництва, а також встановив мита на імпорт, який буде перевищувати встановлені квоти, аби захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь заявило, що вважає такі дії порушенням норм Світової організації торгівлі (СОТ) і Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Й Україна запровадила низку заходів у відповідь. Але вже в червні цього року Київ і Кишинів домовилися про необхідність знімати обмеження, оскільки вони є контрпродуктивними.