Українські аграрії намолотили майже 8 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 12 липня зібрали урожай на площі 2,2 мільйона га (24% до прогнозу), намолотивши 7,9 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 34,9 центнера/га.

При цьому пшениці намолочено 3,7 мільйона тонн з площі 1 мільйона га (17% від прогнозу), а ячменю – 3,8 мільйона тонн з 1,1 мільйона га (41%).

Горох зібрано з площі 101 тисяча га (44%) обсягом 310 тисяч тонн.

Крім того, намолочено 326 тисяч тонн озимого ріпаку з 133 тисяч га (24%).

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Всього збору підлягають 9,4 мільйона га ранніх зернових і зернобобових культур, з яких 6 мільйонів га пшениці, 2,8 мільйона га ячменю, 142 тисяч га жита, 214 тисяч га вівса та 230 тисяч га гороху.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в цьому році складе до 60 мільйонів тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році. Зокрема, пшениці було зібрано 26,5 мільйона тонн, кукурудзи – 23,2 мільйона тонн, ячменю – 8,3 мільйона тонн, гречки – 127 тисяч тонн. Урожай соняшнику склав 11,2 мільйона тонн.