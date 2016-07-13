Мінсільгосп США покращив прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що в поточному маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) урожай зернових в Україні становитиме 61,3 млн тонн, що на 2,5% більше зачервневий прогноз (59,8 млн тонн).

Читайте такожУкраїнські аграрії намолотили майже 8 мільйонів тонн зернових

Згідно з повідомленням на сайті USDA, фахівці відомства в липні збільшили прогноз виробництва пшениці в 2016-2017 МГ на 1 млн тонн порівняно з червневим прогнозом – до 24 млн тонн. Експорт цієї культури очікується на рівні 12,5 млн тонн проти 11,5 млн тонн в червневому прогнозі.

Прогноз виробництва кукурудзи для України на 2016-2017 МГ не змінився і становить 26 млн тонн. Поставки кукурудзи з нашої країни за кордон, як очікують в USDA, повинні становити 17 млн тонн, прогнози експорту також не змінилися.

У той же час підвищений прогнозний обсяг виробництва фуражного зерна – до 36,2 млн тонн з 35,8 млн тонн, а експорту – до 21,3 млн тонн з 21,1 млн тонн.

За розрахунками USDA, виробництво олійних в цьому МР в Україні становитиме 18,6 млн тонн, тоді як у червні фахівці відомства прогнозували 18,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.

За попередніми даними, в 2015-2016 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, що на 13% більше за показник 2014-2015 МГ.