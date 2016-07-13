Заступник голови Мінагропроду Рутицька йде з посади

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Владислава Рутицька, яка була призначена на цю посаду у вересні 2014 року, йде у відставку, але продовжить роботу у відомстві в якості радника міністра, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Владислава Рутицька завершує роботу на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції і продовжить свою роботу в якості радника міністра та керівника проектів, які захищають інтереси українських виробників на іноземних ринках", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наводиться коментар глави Мінагропроду Тараса Кутового, який зазначив, що Рутицька продовжить роботу над євроінтеграційними проектами в міністерстві.

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"Наша співпраця не припиняється. Ми і надалі будемо разом працювати над проектом Єврокомісії з підтримки сільського господарства в Україні, інституційної реформи у міністерстві і створенням автоматизованої системи контролю якості харчової продукції", - цитує Кутового прес-служба.

У повідомленні не вказана причина звільнення Рутицької з посади.

Довідка УНІАН. Рутицьку було призначено на посаду заступника голови Мінагропроду 17 вересня 2014 року, коли уряд очолював Арсеній Яценюк. Після призначення нового уряду 14 квітня 2016 року вона залишилася працювати в команді міністра Кутового.

Під час роботи в міністерстві Рутицька очолювала, зокрема, проекти з відновлення зрошення в південних областях України, щодо впровадження аграрних розписок, гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.