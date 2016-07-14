Глава Мінагропрод розраховує, що закон про обіг земель сільгосппризначення буде прийнятий до кінця року

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Якщо говорити про KPI (ключові показники ефективності - УНІАН), то перше - це прийняття закону "Про обіг земель сільгосппризначення". Я планую, що він буде у Верховній Раді в робочому стані у вересні - на початку жовтня. І до кінця року у другому читанні закон повинен бути проголосований", - заявив Кутовий.

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Крім того, міністр виступає за ухвалення закону про державну підтримку агропромислового конкурсу.

"Друге - я хотів би, щоб був прийнятий закон про державну підтримку АПК, де будуть прописані питання підтримки малих та середніх фермерів. Та з питань приватизації", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року.

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Ухвалений парламентом документ передбачає зобов'язання Кабінету міністрів підготувати до березня 2016 року законопроект про обіг землі. Раніше Госгеокадастр заявляв, що скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення можлива не раніше 2018 року у зв'язку з недосконалістю законодавчої бази.

Експерти розділилися в думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що відміна мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.

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