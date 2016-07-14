ООН надасть Україні технічну допомогу для розвитку сільського господарства на $15 мільйонів

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) надасть Україні технічну допомогу в розвитку сільського господарства на 15 млн дол. в рамках підписаної 13 липня Рамкової програми співробітництва для України між FAO та Міністерством аграрної політики і продовольства.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Мінагропроду Олена Ковальова.

"Підписання цієї рамкової угоди є виключно знаковою подією. Ця програма співробітництва розрахована до 2019 року і враховує всі основні пріоритети та напрямки, за якими FAO буде співпрацювати з Україною. Оціночна сума, необхідна для реалізації всіх ініціатив FAO в Україні, на сьогодні становить близько 15 мільйонів доларів", - сказала заступник міністра, зазначивши, що продподразделение ООН може виступати як ключовим донором, так і залучати до реалізації проектів інших інвесторів.

Ковальова зазначила, що, зокрема, FAO надасть допомогу Україні в переході на санітарні і фітосанітарні стандарти ЄС, а також в створенні відкритих баз даних проектів міжнародної технічної і фінансової допомоги, в яких можуть брати участь аграрії. Крім того, Мінагропрод спільно з FAO планує запустити програми популяризації здорового харчування в школах.

Читайте такожГройсман обіцяє аграріям більше грошей

"Ми будемо впроваджувати програми поліпшення дитячого харчування у школах, наприклад, такі, як "Овочевий мікс", в рамках якої ми будемо організовувати постачання шкіл наборами овочів для дітей. Закупівля буде проводитися у місцевих фермерів. Або, наприклад, "Шкільне молоко". Спочатку будуть пілотні проекти, а потім запуск по всій країні", - сказала Ковальова.

Як повідомляв УНІАН, FAO також надає допомогу фермерам і сільському населенню, постраждалим від військової агресії Росії в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, навесні спільно з урядом Канади за рахунок асигнувань у сумі 3 млн канадських дол. організація надала 14 тисячам дрібних фермерів птицю, кроликів, корм для них, а також і насіння для посадки картоплі та інших овочів. Торік навесні організація надала домогосподарствам на сході України посадкову картоплю, а восени - курчат і тримісячних запас корму для них.