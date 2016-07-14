Мінагропрод хоче допомагати українським фермерам виходити на зовнішні ринки

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"У великих холдингів достатньо ресурсу, щоб просувати себе за кордоном. А у маленької компанії такої можливості немає. Ну, не поїде фермер або навіть представник фермерської асоціації в Іран домовлятися про постачання. Це має зробити міністерство. Поїхати, домовитися про співпрацю, повернутися в Київ, надрукувати в буклеті - ось, у нас є іранський ринок, їм потрібно це, це і це. Виписати специфікацію, про яку ми домовилися з партнерами, прописати стандарти якості... А формувати великі партії ми можемо на базі ДПЗКУ на старті на пільгових умовах. Елеватори у держкомпанії є, портова перевалка - теж", - розповів міністр.

При цьому він зазначив, що отримати всю інформацію про можливості експорту та іншу допомогу фермери зможуть у спеціальному офісі, який планується створити при Міністерстві АПК.

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Також міністр розповів, що хоче зробити ставку на пряму державну підтримку малих і середніх фермерів.

"Таких, які обробляють до 500 га землі і не мають доступу до банківських кредитів. Фактично це ті, хто створює нову форму господарювання на селі. Це буде грошова підтримка, а не фіскальна. Тому що як тільки ми вводимо якісь податкові пільги, бізнес тут же перебудовується, одразу розуміє, де можна заощадити, з'являються корупційні схеми", - розповів Кутовий.

При це він виступає за сприяння не окремим підприємцям, а об'єднанням фермерів.

"Наприклад, кооперативи, групи, які об'єдналися навколо якихось активів: загальної сушіння або елеватора. Розподіл підтримки повинно йти через фермерські асоціації. Через людей, які один одного знають. Жодних комісій при облдержадміністраціях, як було раніше. До того ж можливість отримання такої допомоги простимулює фермерів об'єднуватися. Люди частіше об'єднуються або проти когось, або навколо якоїсь вигоди", - зазначає глава МінАПК.

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"Поясню на прикладі яблук. Ми їх імпортуємо на десятки мільйонів євро. Тому що врожай зберегти не можемо, немає холодних складів. В сезон у нас яблук валом, ми тиснемо з них сік, а в несезон оброблене яблуко їде сюди звідки завгодно. А якщо фермери об'єднаються, держава може допомогти проінвестувати будівництво таких складів для них", - пояснив Кутовий.

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