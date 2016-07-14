Кабмін звільнив Рутицьку з посади заступника голови Мінагропроду

Кабінет міністрів України звільнив Владиславу Рутицьку з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства в рамках виконання вимог законодавства щодо діяльності центральних органів виконавчої влади.

Відповідне розпорядження №481 опублікована на порталі уряду.

"Звільнити Рутицьку Владиславу Валеріївну з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції згідно з абзацом третім частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.

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Згідно із законом про органи центральної виконавчої влади, заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів у зв'язку з звільненням самого міністра.

Владиславу Рутицьку було призначено на посаду заступника міністра у вересні 2014 року. До цього обіймала посаду заступника генерального директора агрохолдингу "Мрія".

У жовтні 2014 року вона була відсторонена від посади заступника міністра, а в грудні того ж року відновлена. Міністром агрополітики на той момент був Олексій Павленко.

Павленко було звільнено з посади міністра у квітні 2016 року в зв'язку зі зміною всього Кабінету міністрів.