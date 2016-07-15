Росія заборонила ввезення українських кормів

Россільгоспнагляд з 15 липня ввів тимчасові обмеження на ввезення кормів та кормових добавок з українського підприємства «Катеринопільський елеватор».

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Про це повідомляють РИА «Новости» з посиланням на Россільгоспнагляд.

«Россільгоспнагляд з 15 липня 2016 року вводить тимчасові обмеження на ввезення продукції підприємства України: ТОВ «Катеринопільський елеватор» (виробництво комбікормів). У разі надходження до Росії продукції зазначеного підприємства, відвантаженої до дати введення тимчасових обмежень, рішення про пропуск таких вантажів приймається в звичайному режимі з подальшим обов'язковим проведенням лабораторного контролю на наявність незаявлених ГМО-компонентів», — йдеться в повідомленні наглядового відомства.

Причина тимчасової заборони пов'язана з комбікормами для курчат-бройлерів, у яких були виявлені ГМО, резюмують у Россільгоспнагляді.