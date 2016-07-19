Україні прогнозують перевиробництво цукру

Україна в майбутньому сезоні цукроваріння, який почнеться зі збором цукрових буряків в серпні-вересні 2016 року і завершиться взимку, може зіткнутися з перевиробництвом цукру, загальний обсяг виробництва якого становитиме 2 мільйони тонн при необхідних для забезпечення внутрішнього ринку 1,6 мільйона тонн, повідомив на прес-конференції голова Національної асоціації цукровиробників "Укрцукор" Андрій Дикун.

"Якщо все буде йти так, як воно йде на сьогоднішній день, тобто ідеально, якісно, то ми можемо отримати в цьому році близько 2 мільйонів тонн цукру, тобто ми сьогодні маємо перевиробництво (залишки цукру на складах підприємств, за словами Дикун, складають 600 тисяч тонн - УНІАН), а будемо мати його ще більше", - сказав глава "Укрцукру".

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Дикун підкреслив, що перевиробництво цукру буде викликано тим, що цього року аграрії зайняли під буряком більшу площу, ніж минулого року – 284 тисяч га за врожайності в 45-47 тонн/га Україна збере цього року близько 13 мільйонів тонн цукрових буряків.

Як повідомляв УНІАН, минулого року площі під буряком становили 239 тисячі га, урожай – 10,3 мільйона тонн, а виробництво цукру – 1,43 мільйона тонн.

У 2015 році до початку сезону цукроваріння на складах підприємств було 562 тисяч тонн цукру. Мінагропрод прогнозував, що залишки цього продукту до початку майбутнього сезону цукроваріння в 2016 році складуть 343 тисяч тонн.