Мінекономрозвитку назвало причини уповільнення зростання цін в Україні

Дефляція на 0,2% в червні зумовлена сезонним зниженням цін на сільськогосподарську продукцію, одяг та взуття, що компенсувало підвищення вартості підакцизних товарів, включаючи алкоголь, тютюнові вироби та автомобільне паливо.

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Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому, на думку аналітиків міністерства, у другій половині 2016 року споживчі ціни все ж помірно зростуть.

Зокрема, інфляція зросте вже за підсумками липня за рахунок збільшення цін на електроенергію, а також прискориться у вересні-жовтні на тлі підвищення вартості гарячої води та опалення.

У той же час, додатковими чинниками зростання споживчих цін можуть стати затримки отримання траншів Міжнародного валютного фонду, а також збільшення цін виробників і негативні економічні очікування.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксована дефляція на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця.

З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Згідно з наведеними даними, в червні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подешевшали овочі - на 9,2%, одяг - на 2,5%, цукор - на 2%.

У річному вираженні найбільше подешевшали яйця - на 19,5%, овочі - на 19,4%, фрукти - на 14,5%.

Найбільше зростання цін у червні до травня зафіксований на алкогольні і тютюнові вироби - на 2,7%, на яйця - 2,6%.

У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода та опалення - на 63,6%, електроенергія - на 56,4%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.