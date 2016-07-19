Споживчі настрої українців покращилися - дослідження

Споживчі настрої українців у червні покращилися за рахунок підвищення оцінки особистого матеріального становища, відповідний індекс зріс на 2,4 пункту - до показника 52,7.

Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті GfK Ukraine.

При цьому українці в червні стали оптимістичнішими щодо практично всіх складових споживчих настроїв, очікувань розвитку економіки, особистого добробуту, динаміки безробіття, доцільності великих покупок та девальваційних очікувань.

Водночас інфляційні очікування українців погіршилися за рахунок перспектив підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

“У червні зросли всі складові індексу споживчих настроїв, а найбільше - індекс поточного матеріального становища, що може бути пов'язано з сезонною дефляцією. Незважаючи на поточне зниження цін, інфляційні очікування зросли, враховуючи подальше підвищення комунальних тарифів", - відзначили аналітики GfK Ukraine.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця.

З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Згідно з наведеними даними, в червні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подешевшали овочі - на 9,2%, одяг - на 2,5%, цукор - на 2%.

У річному вираженні найбільше подешевшали яйця - на 19,5%, овочі - на 19,4%, фрукти - на 14,5%.

Найбільше зростання цін у червні до травня зафіксоване на алкогольні і тютюнові вироби - на 2,7%, на яйця - 2,6%.

У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода та опалення - на 63,6%, електроенергія - на 56,4%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.