Українські аграрії вже намолотили 18 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 19 липня зібрали урожай на площі 5 мільйонів га (52% до прогнозу), намолотивши 18 мільйонів тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 36 центнер/га.

При цьому пшениці зібрано 11,3 мільйона тонн з площі 2,9 мільйона га (47% від прогнозу), ячменю – 6 мільйонів тонн з 1,8 мільйона га (65%), жита – 21 тисячу тонн з 9 тисяч га (6%), вівса – 13 тисяч тонн з 6 тисяч га (3%).

Горох зібрано з площі 190 тисяч га (80%) обсягом 596 тисяч тонн.

Крім того, намолочено 720 тисяч тонн озимого ріпаку з 283 тисяч га (62%).

Всього прибиранню підлягають 9,4 мільйона га ранніх зернових і зернобобових культур, з яких 6 мільйонів га пшениці, 2,8 мільйона га ячменю, 142 тисячі га жита, 214 тисяч га вівса та 230 тисяч га гороху.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в цьому році складе до 60 мільйонів тонн. Разом з тим Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні складе 61,3 мільйона тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

За попередніми даними, в 2015-2016 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ на 34,8 мільйона тонн.