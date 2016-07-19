В Україні засихає врожай цибулі

Урожай цибулі в багатьох господарствах південних областей України опинився під загрозою, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на заяву директора ТОВ "Агроаналіз" Вадима Дудки.

"За словами фахівця, виною всьому – погодні умови. У травні-першій половині червня рясні дощі буквально заливали посіви. Ближче до кінця червня погода досить різко змінилася і на зміну опадів прийшли екстремальна спека та посуха, які спричинили масові ураження полів комплексом грибкових захворювань", - йдеться в повідомленні.

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За оцінками експертів, деякі фермери регіону можуть втратити до 60% валового збору.

За даними експерта, на сьогодні ознаки ураження вже має близько 60% цибулевих полів півдня України, а істотні ураження мають не менше 20%. І з кожним днем картина погіршується. Основні патогени, що викликають всихання в цьому сезоні – стемфіліум і гельмінтоспоріум – хвороби, які рідко здатні вражати здорову, міцну, непошкоджену рослину.