У Мінагропроді спрогнозували об'єм врожаю зернових

Валовий збір зернових в Україні в 2016 році четвертий рік поспіль перевищить 60 мільйонів тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Ярослава Краснопольського.

"У поточному році аграрії виростили хороший урожай, і вже четвертий рік поспіль валовий збір зерна має перевищити 60 мільйонів тонн", - цитує Краснопільського прес-служба.

Читайте такожМінсільгосп США покращив прогноз урожаю зернових в Україні

У прес-службі також зазначили, що цього року Одеська область зібрала вже більше 3 мільйонів тонн зерна ранньої групи, що є одним з найвищих показників для цього регіону.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував збір зерна в 2016 році в межах 60 мільйонів тонн. До 19 липня аграрії зібрали 18 мільйонів тонн зернових.

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні складе цього року 61,3 мільйона тонн.

2015 року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.