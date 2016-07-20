Виробництво цукру в Україні зросте майже на 20% - Мінагропрод

Виробництво цукру в Україні в 2016-2017 маркетинговому році, який почнеться у вересні, зросте порівняно з поточним МГ на 19%, до 1,7 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на директора департаменту продовольства Мінагропроду Миколу Мороза.

"Буде вироблено близько 1,7 мільйона тонн цукру, що є достатнім для забезпечення внутрішнього попиту", - йдеться в повідомленні.

За словами Мороза, внутрішнє споживання цукру в майбутньому МР складе 1,6 мільйона тонн.

"З урахуванням початкових запасів і обсягів зовнішньої торгівлі, в тому числі і в рамках домовленостей з ЄС, пропозиція внутрішнього ринку, за нашими прогнозами, складе близько 2,05 мільйона тонн за потреби внутрішнього ринку на рівні 1,6 мільйона тонн", - цитує Мороза прес-служба.

У прес-службі зазначили, що достатня наявність цукру на внутрішньому ринку підтверджується стабільною ціновою ситуацією. Згідно з офіційними даними Держстату, протягом листопада 2015 року - червня 2016 року оптово-відпускні ціни виробників і роздрібні ціни на цукор знизилися на 9,2% і 11,8% відповідно.

При цьому реалізація цукру державною спеціалізованою бюджетною установою "Аграрний фонд", яка здійснювалася протягом січня-квітня цього року, не мала значного впливу на внутрішній ринок, оскільки збут цукру був призначений виключно для промислової переробки і не міг бути реалізований в роздрібній торгівлі. Крім того, реалізовані обсяги цукру становили 5,8% внутрішнього споживання цукру за період.

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Ключовим фактором, який вплинув на рівень ціни цукру в Україні, за припущенням фахівців Мінагропроду, могло стати зниження попиту на цукор з боку переробних підприємств і населення.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації "Укрцукор", Україна в майбутньому сезоні цукроваріння може зіткнутися з перевиробництвом цукру, загальний обсяг виготовлення якого становитиме 2 мільйони тонн.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком більшу площу, ніж у минулому році – 284 тисяч га При урожайності в 45-47 тонн/га Україна збере цього року близько 13 мільйонів тонн цукрових буряків. 2015 року площі під буряком становили 239 тисяч га, урожай – 10,3 мільйона тонн, а виробництво цукру – 1,43 мільйона тонн.