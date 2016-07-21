Липецька фабрика Roshen судиться за виплачені в російський бюджет 181 мільйон рублів

Кондитерська корпорація Roshen має намір повернути виплачені в російський бюджет 181 млн рублів (70,8 млн грн – ред). Як повідомили ЛІГА.net у прес-службі корпорації, сума була переведена ще в травні. При цьому зазначили, що претензії і звинувачення в розкраданні цих коштів не визнають.

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"Зробили це для зняття арешту з майна Липецької фабрики, щоб можна було вести якийсь діалог про її продаж. Паралельно з цим йде розгляд в арбітражному суді, щоб сплачену суму так званої шкоди повернути назад", - повідомили в прес-службі.

У корпорації вважають, що основна мета кримінальної справи - перешкодити продажу фабрики. "Адже поки майно перебуває під арештом, продати її нема можливості. Арешт накладений на 14 об'єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю допоміжного корпусу і сім земельних ділянок", - уточнили в прес-службі корпорації.

Крім арешту, накладеного слідчим комітетом РФ, діє заборона на відчуження, накладена податковою інспекцією на сім інших земельних ділянок, а також цілий ряд нежитлових будівель і споруд, у тому числі об'єкти комунікацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Липецька фабрика корпорації Roshen добровільно виплатила 181 млн рублів, в розкраданні яких її звинувачували.

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16 березня Арбітражний суд Центрального округу задовольнив скаргу Федеральної податкової служби РФ і скасував забезпечувальні заходи за позовом податківців до липецької кондитерської фабрики Roshen.

Кримінальну справу проти фабрики порушили за ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство). Слідство заявляє, що в 2012-2013 роках фабрика нібито направила в міжрегіональну інспекцію ФНС Росії по Липецькій області підроблені документи про виконані в 2012 році роботи з будівництва кондитерської фабрики на загальну суму більше 1 млрд рублів, у тому числі вимагаючи відшкодування ПДВ у розмірі майже 181,5 млн рублів. Загальна сума претензій на сьогодні становить 361,5 млн рублів.

У рамках даної кримінальної справи Басманний суд Москви наклав арешт на майно фабрики. За клопотанням слідчого заарештували ряд будівель (склад, 4 цехи, підсобний корпус), а також 7 земельних ділянок, що належать фабриці. У корпорації повідомили, що загальна вартість арештованого майна становить 2 млрд руб.

Раніше генеральний директор корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський говорив, що російські активи компанії виставлені на продаж за $200 млн. Також він повідомляв, що після погіршення відносин з Росією, виробництво на фабриці впало в 4 рази. Тому вони змушені були продублювати весь асортимент Липецька на Кременчуцькій і Вінницькій фабриках.