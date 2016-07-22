У Венесуелі не вистачає хліба: McDonald's припинив продаж "Біг Маків"

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's виключила "Біг Мак" з меню у Венесуелі через брак сировини для його виготовлення, повідомляє РБК з посиланням на канал Globovision.

"У єдиного постачальника McDonald's закінчилися шматки хліба, які розділяють дві котлети в бургері", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше McDonald's вже стикався з проблемою нестачі сировини у Венесуелі. Замість картоплі фрі ресторанам довелося тимчасово пропонувати клієнтам місцевий корінь юки.

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"У Венесуелі відчувається гострий дефіцит товарів на тлі інфляції та падіння доходів держави через зниження цін на нафту. За даними служби опитувань громадської думки Datanálisis, в супермаркетах Каракаса відсутні 80% основних найменувань товарів масового попиту", - підкреслює видання.

Як зазначає Globovision, у Венесуелі "Біг Мак" коштує 1700 боліварів (1,7 долара).

2015 року укладачі "Індексу Біг Маку", який визначає паритет купівельної спроможності, назвали венесуельський болівар найбільш недооціненою валютою в світі. Проводять дослідження експерти журналу The Economist ґрунтуються на ідеї, що одні й ті самі продукти в різних країнах світу мають коштувати приблизно однаково. "Біг Мак" був узятий в якості еталону, оскільки McDonald's представлений у більшості країн світу.