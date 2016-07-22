Українські аграрії експортували 1,4 мільйона тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 1,4 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 297 тисяч тонн, кукурудзи – 386 тисяч тонн, ячменю – 760 тисяч тонн.

Крім того, також на зовнішні ринки поставлено 8,3 тисячі тонн пшеничного борошна.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2015-2016 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР розміром 34,8 мільйона тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в цьому році складе до 60 мільйонів тонн. Разом з тим Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні складе 61,3 мільйона тонн.

У минулому році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.