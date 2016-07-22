Кабмін призначив екс-главу Госгеокадастра першим заступником голови Мінагропроду

Кабінет міністрів України призначив колишнього голову Державного агентства геодезії, картографії та кадастру Максима Мартинюка першим заступником міністра аграрної політики та продовольства, звільнивши з цієї посади Ярослава Краснопільського, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Уряд схвалив пропозицію міністра (голови Мінагропроду – УНІАН) Тараса Кутового про призначення Максима Мартинюка першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, 22 липня", - йдеться в повідомленні.

До Мартинюка, з 14 січня 2015 року, посаду першого заступника голови Мінагропроду обіймав Ярослав Краснопольський, який пішов у відставку з призначенням Мартинюка.

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У прес-службі міністерства зазначили, що Мартинюк координуватиме реалізацію державних програм в АПК, стимулювання розвитку тваринництва і органічного землеробства. Також перший заступник міністра займатиметься оптимізацією діяльності державних підприємств, які перебувають у сфері управління Мінагропроду. До сфери його відповідальності увійде й продовження земельної реформи в України відповідно до розробленої міністерством стратегії.

Як повідомляв УНІАН, Мартинюк очолював Держгеокадастр з березня 2015 року.

Сьогодні, 22 липня, Кабінет міністрів на засіданні прийняв рішення про перепідпорядкування Держгеокадастра Міністерству аграрної політики та продовольства. Спочатку відомство підпорядковувалося Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.