Експерти ЄС відвідають Україну для оцінки необхідності фінансової допомоги в боротьбі з чумою свиней

Делегація експертів з Європейського Союзу в серпні відвідає Україну для оцінки необхідності технічної та фінансової допомоги в боротьбі з вкрай небезпечним вірусним захворюванням тварин африканською чумою свиней (АЧС), поширення якої загрожує свинарській галузі України та деяких європейських країн.

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Про це повідомив голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа на своїй сторінці в Facebook.

«На початку серпня приїдуть експерти ЄС щодо оцінки необхідності допомоги в боротьбі з АЧС. Діагностикуми, обладнання, але серед іншого – і фінансова допомога на впровадження програм щодо зменшення ризиків в дикій фауні, аналогічних європейським», - написав Лапа.

Він також зазначив, що діюча в Україні система контролю мисливської сфери не стимулює мисливців сприяти у боротьбі з поширенням АЧС, яке не в останню чергу відбувається через диких кабанів.

«Обговорювали з колегами з Державного агентства лісових ресурсів, а також литовськими експертами боротьбу з АЧС. У них за забитих і знайдених диких кабанів платять гроші. У нас за кожного знайденого померлого дикого кабана скорочується ліміт на полювання. Тільки нетямущий буде повідомляти. Це називається – боріться далі», - підкреслив Лапа.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок АЧС стався в місті Шостка Сумської області 15 липня. У місті встановлені пости цілодобового контролю переміщення тварин і тваринницької продукції, тимчасово закритий м'ясний павільйон на ринку. Крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 14 спалахів АЧС.

На 18 липня залишилося 5 неблагополучних щодо АЧС пунктів в Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У 2015 році в Україні зареєстровано 40 випадків АЧС, з яких 5 – у дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) не несе небезпеки для людини, але швидко розповсюджується серед свиней. Майже все поголів'я хворих тварин гине. Щоб попередити поширення захворювання, ветеринари умертвляють заражених свиней безкровним способом, а їх туші спалюють.