Україна направить до Ізраїлю місію виробників продовольства

Україна домовилася з Ізраїлем про направлення до цієї країни торговельної місії виробників продовольства.

Читайте такожУкраїна та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі

Про це повідомила торговий представник Наталія Микольська за результатами зустрічі з представниками Федерації торгово-промислових палат Ізраїлю у Тель-Авіві.

"Можливість проведення спільних бізнес-заходів (B2B, buyers missions, спеціалізовані бізнес-місії тощо), які цікавлять українських експортерів, були обговорені у рамках зустрічі. Основні сектори - машинобудування, металургія, агропромисловий комплекс, легпром, хімічна і деревообробна галузі тощо. Домовилися про проведення найближчим часом торговельної місії для українських виробників продовольства", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Ізраїль сьогодні проводять раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі.

На початку вересня 2015 року Україна відновила переговори з Ізраїлем щодо створення зони вільної торгівлі. Розгляд питання про підписання договору про ЗВТ між Україною та Ізраїлем було відкладено влітку 2013 року.

Наприкінці грудня минулого року президент України Петро Порошенко заявив, що Україна і Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі в першій половині 2016 року.