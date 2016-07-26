Венесуела отримає півмільярдний кредит на продукти

Венесуела отримає півмільярда доларів кредиту, щоб поповнити запаси товарів першої необхідності.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Через тяжку економічну кризу в країні відчувається брак багатьох товарів повсякденного вжитку. Полиці магазинів порожні, а у чергах за найнеобхіднішим можна провести цілий день.

Гроші надасть Латиноамериканський резервний банк. У понеділок представники фонду заявили, що схвалили кредитну лінію у 482 мільйона доларів, яка допоможе полегшити ситуацію в країні.

Критики уряду звинувачують президента країни Мадуро у нездатності керувати економікою. Мадуро, в свою чергу, звинувачує у проблемах з продуктами місцевих бізнесменів.

Повідомляться, що періодично Венесуела відкриває кордон з Колумбією, щоб населення запаслось там їжею та ліками.