Аграрний фонд з початку року скоротив прибуток в 25 разів

Державне підприємство, що займається форвардними закупівлями, Аграрний фонд, у січні-червні 2016 року отримало 25,2 мільйона гривень чистого прибутку, що майже у 25 разів менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід Аграрного фонду від реалізації продукції в звітному періоді скоротився на 6% - до 1,31 мільярда гривень.

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Валовий прибуток підприємства склав 233,4 мільйона гривень, що майже в 2 рази менше, ніж у І півріччі 2015 року. Операційний прибуток Аграрного фонду скоротилася в 13 разів – до 41,3 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд 2015 року скоротив чистий прибуток порівняно з 2014 роком в 4,3 рази - до 154,6 мільйона гривень. Чистий прибуток держпідприємства минулого року склав 2,9 мільярда гривень, що на 3,7% більше, ніж 2014 року.

Аграрний фонд створено 2013 року. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.