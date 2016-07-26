На Дніпропетровщині зібрали понад 2 мільйони тонн зерна

Аграрії Дніпропетровської області зібрали понад 2 млн тонн ранніх зернових культур.

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Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Дніпропетровської ОДА.

Згідно з повідомленням, більш ніж 1,3 тис. тонн – пшениця. Середня врожайність на рівні минулого року – 29,8 ц/га.

«Цьогоріч ми очікуємо гарний врожай. Вже зараз розуміємо, що зерна буде достатньо, щоб забезпечити продовольчі потреби області і сформувати страховий запас пшениці на рік. Повністю збір ранніх зернових плануємо завершити до серпня», - розповів начальник управління агропромислового розвитку ОДА Вадим Удовицький.

На полях області працюють більш ніж 3 тисячі комбайнів. Аграрії вже виконали майже 90% запланованих робіт зі збору ранніх зернових.