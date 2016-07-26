В Україні вперше з початку року подешевшала гречка

Середня ціна на гречану крупу в Україні після безперервного зростання, яке відбувалося в 2016 році, знизилася в період з 10 по 20 липня на 1,10 грн, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Гречка вперше за рік подешевшала! Зниження ціни з 10 по 20 липня відбулося на 1,10 грн», - написав він.

У коментарі УНІАН Дорошенко уточнив, що після зниження ціни середня вартість кілограма гречки в Україні становить 37,40 грн.

Експерт зазначив, що також значно знизилися ціни на овочі. Зниження ціни на картоплю становитьт 10%, а на моркву - 15%. Відповідно, кілограм картоплі в середньому по Україні коштує 5,21 грн, а моркви - 5,92 грн.

У той же час подорожчав рис – на 17 коп., до 15,40 грн за кг, яйця - на 50 коп., до 13,30 грн за десяток.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році значно подорожчала гречка. У деяких супермаркетах у Києві її ціна сягала 50 грн/кг. Експерти вважають, що подорожчання цієї крупи пов'язане з низькою пропозицією на ринку. За останні п'ять років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тис. тонн у 2015 році з 282 тис. тонн у 2011 році. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою в зазначений період - до 133 тис. га з 311 тис. га.