Мінагропрод оприлюднив проект закону про обіг сільгоспземель в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства України розмістило на своєму сайті для публічного обговорення проект закону про обіг сільськогосподарських земель, який Кабінет міністрів мав підготувати і внести у парламент ще у березні.

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Згідно з текстом документа, Мінагропрод має намір запропонувати Раді узаконити продаж прав оренди землі та права користування землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Власник землі матиме переважне право на викуп цих прав. При продажу прав оренди або емфітевзису третім особам власник землі матиме право на отримання певних відсотків від суми угоди.

У разі прийняття закону, власники прав оренди або емфітевзису зможуть також передавати ділянки у суборенду і оформляти їх як заставу при отриманні кредитного фінансування.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Власниками землі є тільки фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджатися. У зв'язку з цим усі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Термін дії мораторію закінчується 1 січня 2017 року. Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів розробити законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення до 1 березня 2016 року.

Експерти, як і суспільство, розділилися у думці щодо скасування мораторію. У зв'язку з високою соціальною напругою, яку викликає це питання, Мінагропрод пропонує почекати з запуском ринку землі і обмежитися продажем прав оренди на землю, які можна буде закладати у банк для отримання кредиту.