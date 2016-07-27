В Одеській області зафіксували ще один спалах чуми свиней

У Савранському районі Одеської області в приватному господарстві зафіксовано випадок захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Госпродпотребслужбы в області, загибель свиней зареєстровано 25 липня у приватному підсобному господарстві громадянина в райцентрі Саврань.

За інформацією управління, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) 26 липня встановлено діагноз - африканська чума свиней.

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За попередніми даними, у господарствах населення смт Саврань міститься близько 2 тисяч свиней. На даний час в осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Савранський райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зона захисту та нагляду.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року в Одеській області було зареєстровано 3 випадки захворювання на АЧС в Роздільнянському та Овідіопольському районах.