Кабмін призначив нового в.о. голови "Укрспирту"

17:47, 27 липня 2016
Агро
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Новим в.о. директора "Укрспирту" став один з заступників голови компанії Олег Дрожжин.

кабмін кабмин кму / УНИАН

Кабінет міністрів України призначив новим виконуючим обов'язки директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" одного із заступників голови цієї компанії Олега Дрожжина.

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні Кабміну від 22 липня 2016 року №533-р

Обов'язки глолови держпідприємства зняті з іншого заступника директора "Укрспирту" Сергія Блескуна, який виконував їх з грудня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі за призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств рекомендував змінити в. о. директора "Укрспирту" у зв'язку із закінченням максимального тримісячного терміну перебування Блескуна на цій посаді.

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Раніше у Мінагропроді повідомили, що четвертий за два роки конкурс на посаду директора "Укрспирту", фінал якого відбувся 5 липня, завершився без переможця, тому що жоден з кандидатів не відповідає кваліфікаційним вимогам.

2015 року Мінагропрод тричі намагався провести цей конкурс, але також безрезультатно.

Блескун керував "Укрспиртом" з грудня 2015 року після відходу з посади в. о. директора Романа Іванюка.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".

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