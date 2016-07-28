Кабмін призначив в. о. голови Держгеокадастру
Новим головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру став Олег Цвях.
Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха, який обіймає посаду начальника головного управління відомства в місті Київ.
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Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 27 липня 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня Кабмін прийняв відставку Максима Мартинюка з посади голови Госгеокадастру, призначивши його першим заступником міністра аграрної політики і продовольства. Мартинюк очолював Госгеокадастр з березня 2015 року.
Також Госгеокадастр був переведений з підпорядкування Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у підпорядкування Міністерству аграрної політики і продовольства.