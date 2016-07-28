Кабмін призначив в. о. голови Держгеокадастру

Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха, який обіймає посаду начальника головного управління відомства в місті Київ.

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Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 27 липня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Кабмін прийняв відставку Максима Мартинюка з посади голови Госгеокадастру, призначивши його першим заступником міністра аграрної політики і продовольства. Мартинюк очолював Госгеокадастр з березня 2015 року.

Також Госгеокадастр був переведений з підпорядкування Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у підпорядкування Міністерству аграрної політики і продовольства.